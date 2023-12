'Privacytoezichthouders hebben meer middelen nodig om AVG te handhaven'

Volgens de EDPB is de toepassing van de AVG in de eerste vijf en een half jaar een succes geweest.

Er zijn nog wel verschillende uitdagingen, maar volgens de toezichthouders is het op dit moment niet nodig om de AVG aan te passen. Wel worden beleidsmakers opgeroepen om regelgeving aan te nemen met betrekking tot het grensoverschrijdend handhaven van de AVG.

Ofwel dit is politieke praat terwijl de EDPB wel beter weet, ofwel de EDPB gelooft dit echt.In mijn ogen is de toepassing van de AVG in de eerste vijf en een half jaar een blamage en een debacle geweest. Dat ligt op dit moment niet in de eerste plaats aan de tekst van de AVG (dat ben ik met de EDPB eens), maar wel aan de manier waarop en de mate waarin toezicht is gehouden, en de manier waarop de AVG door rechters d.m.v. geforceerde interpretaties is uitgekleed tot een doorschijnend en gerafeld nachtgewaard voor de keizer.Ja, privacytoezichthouders hebben meer middelen nodig. Maar zonder een andere mentaliteit bij de toezichthouders èn de rechters gaan die middelen niet wezenlijk helpen.De AVG biedt nu al richtlijnen voor het grensoverschrijdend handhaven (binnen de EU). In een mij bekende casus heeft de AP er tot op heden alles aan gedaan om die mogelijkheden juist niet te benutten. Zijn dat soort keuzes van de eigen leden de EDPB ontgaan? Hoogstwaarschijnlijk niet, maar kennelijk wil de EDPB meer rugdekking in de vorm van wetgeving, mede vanwege het ontbreken van moed bij de EDPB zelf om op een robuuste wijze stelling te nemen, ook ten aanzien van de keuzes van de eigen leden (de nationale toezichthouders).Als iedereen zich blijft verschansen in politieke en bureaucratische loopgraven, zal er geen effectieve privacybescherming komen. Maar waarschijnlijk vindt de EDPB van zichzelf dat hij met het afgeven van deze verklaring al een enorm moedige stap heeft gezet.Wat nodig is, is toepassing, toepassing, toepassing - van de bedoeling van de AVG, geïnterpreteerd conform de strekking van artikel 8 EVRM. Geen woorden maar daden. De AVG is niet bedoeld als een vergiet met tienduizend gaatjes (juridische) maar als regelgeving die effectieve, doeltreffende en volledige privacybecherming moet waarborgen.M.J.