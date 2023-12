OM: strafrecht alleen gaat doxing niet oplossen, is maatschappelijk probleem

Vanaf 1 januari is het strafbaar om persoonsgegevens te verspreiden om mensen zo te intimideren, maar strafrecht alleen zal doxing niet oplossen. Het gaat hier namelijk om een maatschappelijk probleem, aldus het Openbaar Ministerie (OM). Wie zich straks schuldig maakt aan doxing kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete van maximaal 22.500 euro.

"Het is goed dat de wetgever een duidelijk signaal afgeeft door doxing strafbaar te stellen", zegt Sue Preenen, lid van het College van procureurs-generaal van het OM. "De gevolgen voor slachtoffers, en hun omgeving, kunnen namelijk heel groot zijn. Ook mensen met een publieke functie moeten hun werk in een democratische rechtsstaat zonder belemmeringen of intimidatie kunnen doen."

Volgens Preenen is het strafbaar stellen van doxing geen wondermiddel. "We moet waken voor te grote verwachtingen: we hebben te maken met een maatschappelijk probleem, dat niet alleen via het strafrecht kan worden opgelost. Het is een stuk makkelijker dan een paar jaar geleden om online snel een groot publiek te bereiken. Sociale mediabedrijven hebben daarom ook een belangrijke verantwoordelijkheid in het tegengaan van strafbare uitingen via hun platforms."

Het OM maakt bij het bepalen van de strafeis gebruik van de richtlijn voor strafvordering doxing. Dit kan uiteenlopen van geldboetes en werkstraffen voor first offenders, tot gevangenisstraffen voor personen die vaker in de fout gaan. Ook wordt rekening gehouden met onder andere het aantal slachtoffers en de gevolgen. Doxing tegen onder andere politici, journalisten en politieagenten leidt tot een hogere strafeis.