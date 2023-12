FBI neemt oude website van ALPHV-ransomwaregroep in beslag

De FBI heeft in samenwerking met allerlei politiediensten de oude website van de ALPHV-ransomwaregroep, ook bekend als BlackCat, in beslag genomen. De nieuwe website waarop de criminelen namen en gestolen data van hun slachtoffers plaatsen is nog steeds online. De oude website laat nu een melding zien dat die in beslag genomen is en personen met informatie over ransomwaregroep dit bij het Amerikaanse ministerie van Justitie kunnen melden.

Eerder dit jaar stelde de FBI nog dat ALPHV tot één van de meest actieve ransomwaregroepen behoort. De groep is verantwoordelijk voor aanvallen op onder andere vaccinbedrijf Bilthoven Biologicals, medische groothandel Henry Schein, Duitse hotelketen Motel One, rechtbanken in de Amerikaanse staat Kansas en allerlei zorginstellingen. Net als veel andere ransomwaregroepen steelt ALPHV eerst allerlei data van slachtoffers en versleutelt daarna pas bestanden. Als slachtoffers het gevraagde losgeld niet betalen dreigt de groep gestolen gegevens te publiceren.

Vorige week waren er al problemen met de oude website van de ransomwaregroep, waarbij er geruchten gingen dat die door opsporingsdiensten uit de lucht was gehaald. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn, want de oude website bevat nu onderstaande melding. Naast de FBI waren ook de Australische, Britse, Deense en Duitse autoriteiten bij het uit de lucht halen van de site betrokken. De groep heeft echter een nieuwe website op het Tor-netwerk draaien die nog steeds online is, meldt beveiligingsonderzoeker Dominic Alvieri.