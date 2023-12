FBI ontwikkelt decryptietool voor slachtoffers ALPHV/BlackCat-ransomware

De FBI heeft een decryptietool ontwikkeld waarmee honderden slachtoffers van de ALPHV/BlackCat-ransomware hun bestanden kunnen terugkrijgen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Eerder vandaag werd al bekend dat de Amerikaanse opsporingsdienst in samenwerking met andere politiediensten de oude website van de ransomwaregroep in beslag heeft genomen.

Volgens het ministerie van Justitie is de ALPHV-groep de op één na meest actieve ransomwaregroep van de afgelopen anderhalf jaar, waarbij het zich baseert op de 'honderden miljoenen dollars' die slachtoffers betaalden. De groep hanteert een 'ransomware-as-a-service' (RaaS) model. Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden.

De Amerikaanse autoriteiten claimen dat de ALPHV-groep wereldwijd meer dan duizend slachtoffers heeft gemaakt. Tijdens het onderzoek naar de criminelen kreeg de FBI naar eigen zeggen zichtbaarheid in het netwerk van de criminelen, waarbij het 946 public/private key paren voor de door ALHPV gebruikte Tor-sites in handen kreeg. De ransomwaregroep maakt voor elk slachtoffer een aparte Tor-site aan om te communiceren en onderhandelen.

De FBI heeft ook een decryptietool ontwikkeld waarmee meer dan vijfhonderd slachtoffers hun systemen kunnen herstellen, zo laat het ministerie verder weten. Hoe de dienst deze tool kon ontwikkelen is niet bekendgemaakt. Daarnaast is er een beloning uitgeloofd voor informatie over personen die achter de groep zitten. Het gaat om een beloning tot 10 miljoen dollar.