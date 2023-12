AV-Test vergelijkt zeventien virusscanners voor Android

Ik vraag me echt af wat het nut is van de AV-Test testen, als meer dan 50% van de geteste producten een maximum score behalen, dan is het misschien tijd om je testen aan te passen?



- 14 van de 19 scanners scoren maximaal op protection, dus beter kan niet?

- Alle 19 scanners scoren maximaal op performance, dus er is geen enkel verschil, en betere performance is niet haalbaar?

- 16 van de 19 scanners scoren maximaal op useability, hier ook geen winst meer te behalen blijkbaar?



Ik zeg we hebben wel hele goede software ontwikkelaars zitten bij die AV bedrijven :-)