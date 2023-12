"Privacy gaat niet meer over iets verbergen te hebben maar zelfbeschikking"

Sinds de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden gaat het debat over privacy niet langer meer over iets verbergen te hebben, maar over zelfbeschikking en wordt de roep om meer privacy alleen maar sterker, zo stelt Isabela Bagueros, directeur van het Tor Project. Snowden liet zien hoe de Amerikaanse geheime dienst NSA zich met grootschalige surveillance bezighoudt.

In de discussies die hierop volgden reageerden veel mensen met de reactie dat ze 'niets te verbergen hebben', merkt Bagueros op. Door allerlei gebeurtenissen is echter de impact van grootschalige online surveillance duidelijk geworden en hoe overheden en bedrijven data gebruiken om de publieke opinie te beïnvloeden. De Tor Project-directeur wijst naar verschillende verkiezingen en het Brexit-referendum als voorbeeld.

"Door getuige te zijn van de echte impact die deze datamanipulatie heeft, beseffen veel mensen dat privacy niets te maken heeft met iets te verbergen", zegt Bagueros. Privacy gaat juist over het beschermen van wat mensen mens maakt, voegt ze toe. "Het debat over privacy is verschoven van iets te verbergen hebben naar het recht op zelfbeschikking." Daardoor willen mensen nu ook dat hun privacy beter tegen de tech-industrie wordt beschermd.

De tech-industrie doet in een reactie hierop voorkomen dat het privacy belangrijk vindt, maar doet niets aan de onderliggende businessmodellen gebaseerd op het grootschalig verzamelen en gebruiken van gegevens, aldus Bagueros. "Techbedrijven doen het minimale om aan de vereisten te voldoen zonder inkomsten te verliezen." Toch ziet de Tor Project-directeur ook bedrijven die privacy van hun gebruikers wel echt op de eerste plaats zetten. Mensen moeten dan ook voor deze opties kiezen, zo roept ze op.