Hypotheekverstrekkers gaan met meer gemeenten gegevens delen om huishoudens met schulden te signaleren. Het kabinet wil door het aanpassen van een ministeriële regeling dat signalen van betalingsachterstanden straks ook kunnen worden gedeeld met de gemeenten Amsterdam, Tilburg en Groningen en het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Verschillende gemeenten en hypotheekverstrekkers deden al mee met een experiment met gegevensdeling om betalingsachterstanden aan te pakken. Dit experiment wordt nu uitgebreid met meer steden en een hypotheekverstrekker. Hypotheekverstrekkers geven betalingsachterstanden door aan schuldhulpverlening van de gemeenten. De gemeentelijke schuldhulpverlening biedt vervolgens hulp aan de inwoners die zijn gesignaleerd.

Volgens het kabinet kunnen of willen veel mensen met schulden geen hulp vragen. Om hen toch te vinden, gebruiken schuldhulpverleners signalen van schuldeisers over betalingsachterstanden. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met betalingsachterstanden op huur, energie, zorg en drinkwater. Op dit moment is er geen grondslag voor uitwisseling van de gegevens over betalingsachterstanden tussen schuldeisers en gemeenten.

Artikel 10 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening maakt de uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk voor experimenten met het vroegtijdig signaleren van schulden. Een aantal gemeenten en schuldeisers heeft aangegeven gebruik te willen maken van deze mogelijkheid. "Door middel van het uitwisselen van persoonsgegevens kunnen gemeenten deze groep mensen vervolgens sneller helpen met hun (dreigende) problematische schulden", aldus het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het publiek kan tot 20 januari via Internetconsultatie.nl op het plan reageren.