FTC wil gerichte advertenties voor kinderen standaard uitschakelen

De Amerikaanse toezichthouder FTC wil dat gerichte advertenties voor kinderen standaard zijn uitgeschakeld en alleen via een aparte opt-in mogen worden getoond. Het is één van de aanpassingen die de FTC aan de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) wil doorvoeren. Deze wet verplicht dat op kinderen gerichte websites en online diensten hun informatieverzameling kenbaar maken en toestemming van ouders krijgen voordat er persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar worden verzameld.

"Kinderen moeten op internet kunnen spelen en leren, zonder eindeloos te worden gevolgd door bedrijven die hun persoonlijke data willen verzamelen en verzilveren", aldus de FTC. "De voorgestelde aanpassingen aan COPPA zijn dringend nodig, zeker in een tijd waar online tools essentieel voor het dagelijkse leven zijn, en waar bedrijven steeds meer geraffineerde tools inzetten om kinderen te surveilleren."

Als onderdeel van de aanpassingen mogen gerichte advertenties standaard niet worden getoond. Hiervoor moeten ouders apart toestemming geven. Ook worden er beperkingen gesteld aan het 'nudgen' van kinderen om online te blijven en de tijd dat gegevens bewaard mogen worden. Tevens worden bepaalde regels versterkt, zoals het verbod om meer persoonlijke informatie te verzamelen dan noodzakelijk is om een kind te laten meedoen aan bijvoorbeeld een spel, wedstrijd of andere activiteit. Het publiek heeft nu zestig dagen de tijd om op de voorgestelde aanpassingen te reageren.