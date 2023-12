Minister: contant geld blijft naast mogelijke digitale euro bestaan

Contant geld blijft naast een mogelijke digitale euro bestaan, zo heeft demissionair minister Kaag van Financiën laten weten. De bewindsvrouw reageerde op vragen van de PVV over een persbericht van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarin staat dat een digitale euro naast contant geld zal bestaan en cash altijd beschikbaar zal blijven. De PVV vroeg vervolgens aan Kaag of uit de opmerking geconcludeerd kan worden dat contant geld naast de digitale euro blijft bestaan.

"Het antwoord daarop is ja: euromunten en -bankbiljetten blijven naast een mogelijke digitale euro bestaan", reageert de minister. Ze voegt toe dat de Europese Commissie niet heeft voorgesteld om met de digitale euro de contante vorm van de euro te vervangen. "Het kabinet zou hier ook zeker geen voorstander van zijn", aldus Kaag (pdf).

Volgens de minister is het kabinet van mening dat mensen contant moeten kunnen blijven betalen. "Onder meer omdat mensen in een kwetsbare positie afhankelijk zijn van contant geld om zelfstandig te kunnen betalen en omdat contant geld een terugvaloptie is bij pinstoringen."