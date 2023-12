Mozilla hekelt CAPTCHA-opvolger Privacy Pass: niet levensvatbaar

Er is het nodige mis met de huidige CAPTCHA's die websites gebruiken om mensen van bots te onderscheiden en de beoogde opvolger 'Privacy Pass' is daar op dit moment geen levensvatbare oplossing voor, aldus Mozilla dat hier onderzoek naar deed. Volgens de Firefox-ontwikkelaar gaat er onder de CAPTCHA's die nu worden gebruikt een systeem schuil dat afhankelijk is van uitgebreide tracking en profilering.

De afgelopen jaren zijn er verschillende alternatieven voor CAPTCHA's bedacht. Eén daarvan is de 'Privacy Pass', een door de Internet Engineering Task Force (IETF) gepubliceerd framework. Het idee achter Privacy Pass is dat het framework websites laat weten dat een bezoeker oké is, los van hun browsegeschiedenis.

Bij Privacy Pass is er een website die speciale tokens uitdeelt aan mensen waarvan het denkt dat die oké zijn. Andere sites kunnen mensen vragen om hen een token te geven. De tweede site weet dan dat een bezoeker met een token door de eerste site als oké wordt beschouwd, maar komt verder niets te weten. Als de tweede site de eerste site vertrouwt kunnen ze mensen met tokens beter behandelen dan mensen zonder tokens.

In theorie lijkt het volgens Mozilla een goed systeem, maar het is de implementatie op internet waar de browserontwikkelaar tegenaan loopt. Het vereist namelijk vertrouwen in de websites die deelnemen, zoals de partijen die de tokens uitgeven. "Alles dat van vertrouwen afhankelijk is, is als het om het web gaat met name een uitdaging", aldus Mozilla. Het systeem kan ook tot centralisatie leiden, waarbij straks een paar partijen de tokens uitgeven die worden vertrouwd.

Daarnaast heeft Mozilla ook twijfels over de privacygaranties van het systeem. "Op het web zijn er serieuze privacy- en gelijkheidsvraagstukken om te overwegen. De technische architectuur van Privacy Pass biedt tools voor het beheer van de informatiestroom, maar het heeft geen oplossing voor welke informatie er stroomt." Mozilla komt tot de conclusie dat de toepassing van Privacy Pass geen voldoende waarborgen biedt voor de problemen die de Firefox-ontwikkelaar ziet en er op dit moment geen levensvatbare manier is om Privacy Pass op het web te implementeren.