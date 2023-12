Wetsvoorstel maakt volledig digitale VvE-vergaderingen weer mogelijk

Verenigingen van Eigenaren, besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, verenigingen, coöperaties en andere privaatrechtelijke rechtspersonen mogen door een nieuw wetsvoorstel weer volledig digitaal vergaderen. Tijdens de coronapandemie was dit tijdelijk toegestaan, maar een nieuw voorstel van demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming maakt dit opnieuw en permanent mogelijk.

Veel rechtspersonen zijn verplicht om minimaal één keer per jaar met hun leden of aandeelhouders te vergaderen. Tot nu waren deze vergaderingen wettelijk verplicht fysiek of deels fysiek en deels digitaal. Alleen tijdens de coronapandemie werd hier zoals gezegd vanaf geweken. Volgens de minister is het volledig digitaal vergaderen in de praktijk door veel rechtspersonen als succesvol ervaren. Het wetsvoorstel maakt dan ook volledig digitaal vergaderen opnieuw en permanent mogelijk.

Voor volledig digitaal vergaderen moet voldoende draagvlak bestaan onder leden of aandeelhouders. Leden en aandeelhouders moeten goed geïnformeerd worden over de toegang tot een digitale vergadering. Ook moet een volledig digitale vergadering plaatsvinden via een middel waarmee deelnemers kunnen worden geïdentificeerd en kunnen stemmen. Hiervoor wijst de minister naar gebruikelijke videobel-applicaties als geschikte oplossing. Daarnaast vereenvoudigt het wetsvoorstel een elektronische oproep voor een algemene vergadering, zoals een e-mail. Het wetsvoorstel wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd.