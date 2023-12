Minister: burgers geregeld teleurgesteld over klachten die AP niet onderzoekt

Burgers zijn geregeld teleurgesteld omdat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet alle klachten uitgebreid inhoudelijk kan onderzoeken, zo stelt demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming. De bewindsman reageerde op een verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, die eerder dit jaar een e-mail met een klacht over de AP had ontvangen.

De klager had onder andere bij de privacytoezichthouder geklaagd over de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het verwerken van gegevens over afval van individuele huishoudens door de gemeente Voorschoten. Volgens Weerwind hebben de klachten geleid tot een uitgebreid inhoudelijk onderzoek en handhavend optreden. "Dit soort onderzoeken duurt over het algemeen minimaal 1,5 jaar", laat Weerwind weten. De minister voegt toe dat de AP een groot aantal klachten, tips, signalen en andere meldingen ontvangt. "De inzet van de AP hierbij is om, gezien de beperkte capaciteit, het toezicht op de AVG op doelmatige en doeltreffende wijze uit te voeren. Daarom maakt de AP bij elke klacht een afweging of zij nader onderzoek gaat doen of dat een andere oplossing geschikter is."

In het geval van de betreffende klager blijkt die al geruime tijd over diverse zaken met de Autoriteit Persoonsgegevens te communiceren. "De AP zag zich, gezien de aard van de uitingen van betrokkene, genoodzaakt beperkingen te stellen aan het contact tussen betrokkene en de AP", staat in een beslisnota over de beantwoording. Daarin staat ook dat gezien het kleine aandeel klachten dat tot een inhoudelijk onderzoek van de AP leidt, het opmerkelijk is dat de betreffende klager twee meldingen heeft gedaan die beide tot een inhoudelijk onderzoek en een boetebesluit hebben geleid.

"Dit kan ook toeval zijn. Vanwege de positie van de AP is het echter niet passend om hier als minister of departement verder op in te gaan, vragen over te stellen of een oordeel over te geven", staat in de beslisnota vermeld. Wel stelt Weerwind in zijn antwoord aan de vaste commissie in algemene bewoordingen dat de AP niet alle klachten uitgebreid inhoudelijk kan onderzoeken, wat geregeld tot teleurstelling bij burgers leidt. Iets wat volgens de bewindsman vanuit hun perspectief begrijpelijk is. In het deze week verschenen Jaarplan van de AP stelt de toezichthouder dat het ook volgend jaar wegens een gebrek aan middelen niet alle klachten kan behandelen.