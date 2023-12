Spaanse politie houdt Nederlander aan voor WhatsAppfraude

De Spaanse politie heeft een 21-jarige Nederlander in Benidorm aangehouden die ervan wordt verdacht de bendeleider van een groep WhatsAppfraudeurs te zijn die meer dan 100.000 euro van slachtoffers wist te stelen. Dat laten Spaanse media weten. Eén slachtoffer maakte 50.000 euro over naar een fraudeur die zich voordeed als kind van het slachtoffer.

In totaal zou de bende zeventien slachtoffers hebben gemaakt. De Nederlander wordt gezien als bendeleider en verantwoordelijk gehouden voor het opzetten van de criminele organisatie. Tijdens de persconferentie waarin de aanhouding bekend werd gemaakt, liet overheidsfunctionaris Alicia Villar weten dat ze zelf ook het doelwit van WhatsAppfraude was geworden, waarbij ze door een fraudeur werd benaderd die zich voordeed als haar kind en het verzoek kreeg om geld over te maken. Ze trapte er niet in.