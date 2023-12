Aantal Nederlanders dat DigiHulplijn belde afgelopen jaar verdubbeld

Het aantal Nederlanders dat de DigiHulplijn belde is het afgelopen jaar verdubbeld ten opzichte van 2021, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren voor 2024. Via de DigiHulplijn kunnen mensen vragen stellen over computers, smartphones, internet of digitale diensten. Volgens het ministerie werd de lijn dit jaar maandelijks door vijfhonderd tot duizend mensen gebeld. Naast bellen is de DigiHulplijn dit jaar ook bereikbaar via Whatsapp.

Daarnaast werd dit jaar de Digihandig-app gelanceerd. Via de app kunnen mensen op hun smartphone oefenen met digitale vaardigheden. Via DigiHulplijn en Digihandig-app moeten de digitale vaardigheden van Nederlanders worden vergroot. "Te veel mensen beschikken niet over voldoende digitale vaardigheden om mee te komen in de samenleving en de kansen van digitalisering te benuten", aldus het ministerie. "Digitale vaardigheden representeren wel een van de belangrijkste levensbehoeftes van burgers."

Volgens de Algemene Rekenkamer zijn er naar schatting 2,5 miljoenNederlanders met onvoldoende (digitale) basisvaardigheden en hebben ruim vijf miljoen volwassen Nederlanders moeite om bewust, kritisch en actief om te gaan met sociale digitale media. Het probleem speelt niet alleen bij burgers. "Ook bestuurders, ondernemers en medewerkers van overheden en bedrijven beschikken regelmatig over onvoldoende vaardigheden om kansen te benutten en risico’s te kunnen mitigeren", laat het ministerie verder weten. Het kabinet wil dan ook dat er in 2025 binnen de overheid structureel een actueel en passend leeraanbod is gericht op digitalisering voor bestuurders en topmanagers.