Katvanger moet slachtoffer ceo-fraude tienduizend euro terugbetalen

Een man die zijn rekening liet gebruiken voor een variant van ceo-fraude moet een slachtoffer van de fraude tienduizend euro terugbetalen, zo heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Het slachtoffer, een niet nader genoemd bedrijf, had werkzaamheden door een ander bedrijf laten verrichten. Dit andere bedrijf stuurde op 13 september vorig jaar een Nederlandstalige e-mail met een factuur van 30.000 euro.

Op tien oktober ontving het bedrijf dat slachtoffer werd een Engelstalige e-mail met een voettekst die gelijk is aan de eerdere e-mail met factuur. In de Engelstalige e-mail staat echter dat het andere bedrijf de bankrekening heeft gewijzigd en de 30.000 euro naar de nieuwe rekening moet worden overgemaakt. Het bedrijf doet dit. De rekening is van een katvanger die 10.000 euro overmaakt naar twee bankrekeningen in België.

Het overmaken van de resterende 20.000 euro lukt niet, omdat dan de rekening dan al is geblokkeerd. Het getroffen bedrijf eist vervolgens de 10.000 euro die al is overgemaakt terug. De katvanger stelt dat hij zijn rekening ter beschikking heeft gesteld aan een vriend en dat hij niet voor de schade hoeft op te draaien, omdat hij niets wist van de frauduleuze praktijken van zijn vriend.

De rechter is het hier niet mee eens en stelt dat de katvanger er wel rekening mee had moeten houden dat hij het geld zou moeten terugbetalen. "De reden daarvoor is dat iederéén die op zijn bankrekening geld ontvangt waarvan hij weet dat hij er zelf geen recht op heeft, eerst moet uitzoeken of de betaler het geld niet per ongeluk naar zijn rekening heeft overgemaakt."

Tevens stelde de rechter dat de katvanger zijn rekening niet door anderen had mogen laten gebruiken. "Het is algemeen bekend dat als iemand die je kennelijk een paar keer bent tegen gekomen in een bar aan jou vraagt of hij jouw bankrekening ergens voor mag gebruiken, je er niet vanuit kunt gaan dat diegene rechtmatige bedoelingen heeft." De rechter oordeelt dan ook dat de katvanger de tienduizend euro aan het getroffen bedrijf moet terugbetalen.