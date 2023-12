Australische tak Yakult slachtoffer van ransomware-aanval

De Australische tak van de Japanse probioticaproducent Yakult is slachtoffer van een ransomware-aanval geworden. Op 21 december meldde een ransomwaregroep genaamd 'DragonForce' dat het een aanval op Yakult had uitgevoerd en dat daarbij bijna honderd gigabyte aan data is buitgemaakt.

Yakult Australia meldt sinds afgelopen zaterdag op de eigen website dat de Australische en Nieuw-Zeelandse IT-systemen zijn getroffen door een 'cyber incident'. Om wat voor incident het precies gaat wordt niet vermeld. Wel dat het onderzoek naar getroffen systemen en data nog gaande is en dat zodra er meer informatie bekend is dit zal worden gemeld. Tevens is het incident bij de Australische en Nieuw-Zeelandse privacytoezichthouders gemeld.