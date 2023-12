Cisco: Predator-spyware kan reboot van telefoon overleven

Eerder dit jaar adviseerde netwerkgigant Cisco nog om regelmatig de telefoon te rebooten, om zo spyware te verwijderen, maar de Predator-spyware kan een herstart van het systeem overleven, zo stelt de netwerkgigant in analyse van de spyware.

De door het bedrijf Intellexa (voorheen Cytrox) ontwikkelde Predator-spyware is vergelijkbaar met de Pegasus-spyware van NSO Group en maakt het mogelijk om slachtoffers op afstand te bespioneren. Zo is het onder andere mogelijk om de microfoon en camera in te schakelen, sms- en chatberichten te lezen, bezochte websites te monitoren en de locatie van het slachtoffer te volgen. Ook het blokkeren van inkomende gesprekken is mogelijk.

In 2021 kon de Predator-spyware, na een Androidtelefoon te hebben geïnfecteerd, een herstart niet overleven. Vorig jaar bleek dat de spyware dit wel kon. Iets wat op iOS al wel het geval was. De optie om na een reboot nog steeds toegang tot de telefoon van een slachtoffer te hebben wordt als add-on feature aangeboden. Cisco baseert zich op gelekte commerciële voorstellen. Daarin staat niet hoe de spyware die voor elkaar krijgt, en dit mechanisme is dan ook onbekend, aldus Cisco. Vooralsnog is Predator door middel van een fabrieksreset wel met zekerheid te verwijderen.