37ste editie van Chaos Communication Congress live te volgen

Na drie jaar vindt vandaag in Hamburg de 37ste editie van het Chaos Communication Congress plaats, één van de grootste conferenties op het gebied van it-security en 'technische competentie', en het evenement is live te volgen. Volgens de organisatie gaat het om de grootste Europese bijeenkomst van de 'hacker scene'. De conferentie wordt al decennia georganiseerd door de Duitse Chaos Computer Club, één van de oudste hackerclubs die nog actief is. In 2019 vond de 36ste en laatste editie van het evenement plaats.

Tijdens het evenement wordt beveiligingsonderzoek gedeeld voor het beter beveiligen van systemen, komen ontwikkelingen op privacygebied aan bod en staan allerlei andere technologie en maatschappelijke zaken centraal. Volgens de organisatie is erop dit moment de nodige onrust in de digitale wereld door zaken als client-side scanning, commerciële spywareleveranciers, de hype rond AI en 'politici die alleen op basis van lobbybeloftes beslissingen' nemen.

"Het enige dat hier tegen helpt is om jezelf te informeren, positieve prikkels te krijgen voor een digitale toekomst die het waard is om in te leven en te leren wat er allemaal mogelijk is met computers", aldus de organisatie. Het Chaos Communication Congress draait vooral om het delen van kennis en ontmoeten van mensen. Het congres wordt altijd door duizenden mensen bezocht.

De edities van 2020 en 2021 moesten vanwege corona worden afgelast. Vorig jaar juni werd de 37ste editie ook al aangekondigd. De CCC besloot echter deze editie ook niet te laten doorgaan, uit vrees dat de Duitse coronamaatregelen in december zo streng zouden zijn, wat het evenement en sfeer onherkenbaar zou maken.