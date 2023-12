CBS: bijna tachtig procent Nederlanders deed dit jaar online aankoop

Bijna tachtig procent van de Nederlanders heeft dit jaar iets op internet gekocht en vier procent daarvan kreeg met fraude te maken, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek onder zo'n zesduizend personen. Het aantal online shoppers steeg ten opzichte van een jaar geleden en is vergelijkbaar met 2021. De verkoop van digitale producten en diensten nam vergeleken met 2022 licht toe, terwijl de verkoop van goederen nauwelijks is veranderd.

Kleding, schoenen en accessoires worden het vaakst online aangeschaft. Ook streamingdiensten doen het goed. Verder blijkt dat 43 procent van de mensen die iets online kocht te maken kreeg met problemen. Ten opzichte van 2021 ging het vaker om technische problemen, bijvoorbeeld bij het bestellen of betalen. Vier procent werd dit jaar slachtoffer van fraude, wat ten opzichte van 2021 onveranderd is. Ook ervaren mensen moeilijkheden bij het vinden van informatie over garantie en wettelijke rechten, het indienen van een klacht of de afhandeling daarvan.