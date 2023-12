Tweede Kamer bezorgd over wegvallen anonimiteit bellers kindertelefoon

In de Tweede Kamer zijn zorgen over een wetsvoorstel van het kabinet waardoor de anonimiteit van bellers van de kindertelefoon zou wegvallen. Het kabinet wil met het wetsvoorstel "Verzamelwet gegevensverwerking VWS" de verwerking van persoonsgegevens in onder andere de Jeugdwet aanpassen. Zo wordt het mogelijk voor de kindertelefoon en luisterlijn om het ip-adres en telefoonnummer van chatters en bellers te verwerken.

In de Jeugdwet staat nu dat personen die contact zoeken met een luisterlijn anoniem zijn, terwijl daar in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen sprake van is. Van anonimiteit in de zin van de AVG is alleen sprake wanneer het niet mogelijk is om betrokkenen te identificeren. Het indirect herleiden van bellers en chatters door middel van hun telefoonnummer of ip-adres kan niet volledig worden uitgesloten, zo laat het kabinet weten.

Om aan te sluiten bij de feitelijke situatie wil men het woord ”anoniem” in de bepalingen die gaan over de kindertelefoon en de luisterlijn vervangen door “niet direct herleidbaar”. Daarnaast krijgen de kindertelefoon en luisterlijn een grondslag voor het verwerken van telefoonnummer en ip-adres van personen die contact zoeken. Volgens het kabinet zijn de verwerking van het telefoonnummer en ip-adres ook van belang om oneigenlijk gebruik van de kindertelefoon en de luisterlijn tegen te gaan.

De Tweede Kamer moet nog over het wetsvoorstel stemmen, maar meerdere partijen maken zich zorgen. Zo vindt de BBB dat het voorstel moet worden aangepast, zodat het mogelijk wordt om zowel anoniem als niet anoniem contact op te nemen. "De leden van de BBB-fractie hebben zorgen dat als de anonimiteit wegvalt, deze lijnen minder zullen worden gebruikt. Kan de regering deze zorgen wegnemen en garanderen dat de anonimiteit van deze lijnen niet in gevaar komt?", vraagt de partij.

NSC mist een toelichting van het kabinet op de sociaal-emotionele lading en veiligheid die de anonimiteit bood aan gebruikers van de hulplijnen en het kunnen identificeren van bellers. "Kan de regering aangeven of er is gekeken naar een alternatieve route waarbinnen de anonimiteit op een of andere wijze gewaarborgd kon worden?", zo wil de partij weten. NSC vindt ook dat anonimiteit het uitgangspunt moet zijn voor hulplijnen.

De SP heeft vragen over de beslissing van het kabinet om bellers en chatters niet via een toestemmingstekst erop te wijzen dat ze niet anoniem zijn. Dit zou volgens de regering drempelverhogend kunnen werken. De SP stelt dat gebruikers van de kindertelefoon en luisterlijn niet goed kunnen achterhalen welke privégegevens worden verzameld en gebruikt, en er zo ten onrechte van uitgaan dat er sprake is van anonimiteit.

GroenLinks-PvdA wil weten of gebruikers van de hulplijnen ook zijn gevraagd wat zij hiervan vinden. "Zijn kinderen gevraagd of zij het geven van toestemming als een drempel zouden zien, of is alleen met volwassenen hierover gepraat?" Het kabinet moet nog met een reactie komen.