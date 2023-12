Gemeente Groningen krijgt award voor ‘Best Beschreven Algoritme'

De gemeente Groningen heeft de award voor 'Best Beschreven Algoritme' gewonnen (pdf). Het UWV won de Aanmoedigersprijs, een prijs voor een 'voorlopende organisatie' die anderen aanmoedigt om aan de slag te gaan en te verbeteren. De door de overheid opgezette award werd uitgereikt vanwege het éénjarig bestaan van het Algoritmeregister.

Via het register, dat op het moment van schrijven 267 algoritmes bevat, publiceren overheden informatie over hun algoritmes, zodat die kunnen worden gecontroleerd op discriminatie en willekeur. Voor de award werden in totaal dertien algoritmes genomineerd. De gemeente Groningen won met het algoritme 'Eerste Hulp bij Geldzaken', wat wordt gebruikt om betalingsachterstanden vroegtijdig te signaleren.

Hiervoor ontvangt de gemeente meldingen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, verhuurders en drinkwaterbedrijven. Het gaat dan om naam, adres en woonplaatsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de hoogte van de betaalachterstand en het aantal maanden betaalachterstand. Daarnaast geven zorgverzekeraars ook het Burgerservicenummer door.

Volgens de jury is de gemeente Groningen zeer volledig in de beschrijving van het algoritme. "Vooral is het voor mensen duidelijk welke gegevens het algoritme gebruikt en wat het ermee doet. Ook het waarom voor de inzet van het algoritme is helder." Daarnaast vindt de jury ook de technische en ethische aspecten heel helder omschreven.

Het UWV ontving de Aanmoedigersprijs voor het algoritme 'Digitale vragenlijst ziekmelding'. Het algoritme verwerkt door mensen ingevulde gegevens om te bepalen of die recht op een Ziektewet-uitkering hebben en welke vervolgstappen er nodig zijn. Volgens de jury is een prijs op zijn plaats omdat het UWV hun klanten als doelgroep duidelijk voor ogen houdt.

Spannend

Jurylid Arre Zuurmond stelt dat de meeste algoritmes in het Algoritmeregister niet zo spannend zijn. "Dat draagt bij aan vertrouwen, het laat zien dat algoritmes de mensen (burger, bedrijf en professionals) ontzorgt. Goed dus ook dat er algoritmes zijn! Het Algoritmeregister ontdoet ze van een stuk mystiek. Wat nog mist zijn de meest spannendste algoritmes: de algoritmes waar mensen wakker van liggen. Daar zouden wij er graag veel meer van zien."