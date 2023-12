Ziekenhuizen VS eisen bij rechter dat cloudopslagdienst gestolen data teruggeeft

Twee Amerikaanse ziekenhuizen die onlangs slachtoffer van een ransomware-aanval werden zijn naar de rechter gestapt om ervoor te zorgen dat een cloudopslagdienst bij de aanval gestolen data teruggeeft. De aanval vond op 1 september plaats en zorgde ervoor dat het Carthage Area Hospital en Claxton Hepburn Medical Center tijdelijk geen ambulances konden ontvangen. Ook werden allerlei afspraken met patiënten afgezegd.

De aanval werd opgeëist door de criminelen achter de LockBit-ransomware. De aanvallers eisten losgeld, anders dreigden ze de gestolen data openbaar te maken. De ziekenhuizen besloten niet te betalen, waarop de gegevens van inmiddels dertig patienten openbaar zijn gemaakt. Het gaat om namen, telefoonnummers en de reden dat ze in het ziekenhuis waren.

De ziekenhuizen zijn samen met de FBI erachter gekomen waar de gestolen data is opgeslagen en proberen die nu via de rechter terug te krijgen. Via een gerechtelijke procedure willen de ziekenhuizen dat de betreffende cloudopslagdienst wordt gedwongen om de gestolen data terug te geven en alle kopieën te vernietigen. De opslagdienst zou met de FBI samenwerken, zo blijkt uit juridische documenten waarover 7News bericht. De ziekenhuizen zijn nog altijd bezig met het herstellen van hun systemen.