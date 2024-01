Opnames hoorzittingen Australisch rechtssysteem mogelijk gestolen bij aanval

Bij een ransomware-aanval op het rechtssysteem van de Australische deelstaat Victoria zijn mogelijk ook opnames van hoorzittingen gestolen, waarop informanten, getuigen en slachtoffers te zien zijn. Aanvallers wisten vermoedelijk op 1 november toegang te krijgen tot het audiovisuele systeem van Court Services Victoria (CSV). De aanval werd echter pas op 21 december ontdekt.

Het getroffen systeem bevat audio- en video-opnames van hoorzittingen en getuigenissen van allerlei rechtbanken, waaronder ook gevoelige verklaringen. De gecompromitteerde opnames betreffen onder andere een moordzaak. Volgens de Australische krant The Age lopen onder andere misbruikslachtoffers en informanten risico. In een vandaag gepubliceerde verklaring stelt CSV dat opnames van hoorzittingen tussen 1 november en 21 december vorig jaar mogelijk zijn benaderd. Ook gaat het mogelijk om hoorzittingen van voor 1 november. Hoe de aanvallers toegang tot het systeem konden krijgen is onbekend.

De organisatie zegt dat het samenwerkt met politie en het openbaar ministerie waar het om met name gevoelig materiaal gaat. Daarnaast wordt geprobeerd om gedupeerden te informeren. Het betreffende netwerk werd na ontdekking van de aanval uitgeschakeld en dat is nog altijd het geval. Toch kunnen hoorzittingen gewoon doorgang vinden. Een beveiligingsexpert die bewijs van de aanval heeft gezien laat tegenover ABC weten dat de aanval het werk was van een ransomwaregroep genaamd Qilin.