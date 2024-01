Pornhub blokkeert bezoekers Amerikaanse staten wegens leeftijdsverificatie

Inwoners van de Amerikaanse staten Montana en North Carolina kunnen verschillende populaire pornosite zoals Brazzers, Redtube en YouPorn niet meer bezoeken. Moederbedrijf Aylo weer bezoekers uit de twee staten omdat het een verplichte leeftijdsverificatie moet uitzoeken. De afgelopen dagen staan de twee staten bovenaan de Google-zoekopdrachten voor de term 'vpn'.

"Hoewel veiligheid en compliance voorop staan, is het verstrekken van je identiteitskaart elke keer dat je een pornosite bezoekt niet de meest effectieve oplossing voor het beschermen van onze gebruikers en brengt kinderen en je privacy in gevaar", aldus een boodschap die de sites nu laten zien en waarover 404 Media bericht. Meerdere Amerikaanse staten verplichten dat pornosites de leeftijd van hun bezoekers controleren voordat ze die toegang geven. Verschillende pornosites maken hiervoor gebruik van derde partijen om de leeftijdsverificatie uit te voeren. Zo gebruikt Pornhub in Louisiana de wallet-app voor het digitale rijbewijs, maar niet alle staten hebben identiteits-apps die hiermee werken, meldt Engadget.

Volgens Aylo zou de beste en meest effectieve oplossing voor het beschermen van kinderen en volwassenen het identificeren van hun apparatuur zijn, en op basis daarvan toegang tot materiaal en websites te geven waarvoor een minimale leeftijd geldt. "Totdat een echte oplossing wordt geboden hebben we de moeilijke beslissing genomen om toegang tot onze website in je staat volledig uit te schakelen", laat het bedrijf verder weten. Dat roept inwoners van de staten op om met hun afgevaardigde contact op te nemen.