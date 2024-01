X-account securitybedrijf Mandiant gekaapt en misbruikt voor cryptoscam

Criminelen zijn erin geslaagd het X-account van securitybedrijf Mandiant, een dochteronderneming van Google, te kapen en te misbruiken voor een cryptoscam. Zo werd in de beschrijving van het account gewezen naar de Phantom-cryptowallet, waarmee cryptovaluta en NFT's (Non-Fungible Tokens) zijn op te slaan, maar in werkelijkheid werd er gelinkt naar een scamwebsite. Ook in tweets van het Mandiant-account werd reclame voor de Phantom-wallet gemaakt en dat via de gelinkte sites gratis tokens konden worden verkregen.

In een persverklaring stelt Mandiant, dat in 2022 nog voor 5,4 miljard dollar door Google werd overgenomen, dat er een incident met het X-account was. Inmiddels heeft het securitybedrijf weer de controle over het account teruggekregen, dat ruim 122.000 volgers telt. Hoe het account kon worden gekaapt is niet bekendgemaakt.