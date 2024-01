NSC wil opheldering Rutte over voortgang archiveren chatberichten

Een jaar na de publicatie van een rapport over het niet goed archiveren van de chatberichten van demissionair premier Rutte en de manier waarop het ministerie van Algemene Zaken berichten van bewindslieden archiveert, heeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed nog steeds zorgen en had meer voortgang verwacht. Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft de premier nu om opheldering gevraagd.

Begin 2022 werd bekend dat Rutte sms-berichten op zijn telefoon zelf verwijderde en berichten die hij nodig vond om te laten archiveren doorstuurde. Hierdoor is onduidelijk of berichten die wel gearchiveerd hadden moeten worden niet zijn verwijderd. De Inspectie besloot een onderzoek uit te voeren over de naleving van de Archiefwet en hoe het ministerie van Algemene Zaken chatberichten archiveert, waaronder die van Rutte.

De Archiefwet bepaalt onder andere dat functiegerelateerde correspondentie niet zomaar mag worden vernietigd. Volgens het onderzoeksrapport zijn de chatberichten van de minister-president onvoldoende gearchiveerd. De Inspectie stelde in een rapport dat eind 2022 verscheen dat het ministerie van Algemene Zaken betere afspraken moet maken voor het archiveren van chatberichten, ook die van de premier. Daarnaast moeten de archiefsystemen worden verbeterd.

De Inspectie stelde een aantal weken geleden dat het ministerie van Algemene Zaken belangrijke stappen heeft gezet om de informatiehuishouding te verbeteren, maar er ook nog zorgen zijn. Ook had de Inspectie inmiddels, een jaar na publicatie van het rapport, meer voortgang verwacht bij de verbetering van de informatiehuishouding. "Wat betreft de aanbevelingen voor de archivering van chatberichten is het ministerie van Algemene Zaken nog afwachtend."

Volgens de Inspectie hangt deze afwachtende houding onder andere samen met de ontwikkeling van een Rijksbreed beleid voor de archivering van chatberichten. Toch wil de Inspectie een vinger aan de pols bij het ministerie houden en wil voor 1 mei weten hoe chatberichten in lijn met de Archiefwet systematisch en toetsbaar worden gearchiveerd, en hoe het staat met de voortgang van de andere aanbevelingen.

Kamervragen

NSC-Kamerlid Palmen heeft de minister-president nu om opheldering gevraagd en wil van Rutte weten of hij zich in de bevindingen van de Inspectie kan vinden. Tevens vraagt Palmen om de stand van zakken met betrekking tot de gedane aanbevelingen en of de berichten van Rutten nu in lijn met de Archiefwet worden gearchiveerd. "Kunt u dit antwoord uitgebreid toelichten en daarin ook ingaan op de tijdelijke instructie voor alle bewindspersonen voor het archiveren van chatberichten?"

"Wat betreft de aanbevelingen voor de archivering van chatberichten is het ministerie van Algemene Zaken nog afwachtend aldus de Inspectie. Hoe verklaart u deze afwachtende houding, afgezien van het wachten op een Rijksbrede invulling?", vraagt het NSC-Kamerlid verder. De premier heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden, maar Palmen wil die graag voor de begrotingsstaat van het ministerie van Algemene Zaken, naar verwachting op 18 januari, beantwoord hebben.