Antivirusbedrijf pleit voor totaalverbod op betalen losgeld ransomware

Door Anoniem: Vraag me af hoe een multinational in de zeevaart reageerd wanneer zijn systemen en backup onbruikbaar worden en het meer dan een maand duurt om het weer operationeel te krijgen.

Vorige keer was 3 dagen al een probleem waarbij slechts de logistiek er van plat lag. ( Door losgeld en overleg met ncsc de schade kunnen beperken)

ik kan me voorstellen hoe ze reageren, maar het verder laten uitgroeien van dit probleem (elke 3 maand een probleem in je organisatie of ergens in je keten) is op termijn waarschijnlijk nog onhanteerbaarder. Bovendien ligt het in de lijn der verwachting dat de losgeldbedragen steeds meer toe zullen nemen als de aanvallen geavanceerder worden en preventie / reactieve aanpak niet meegroeien omdat losgeld blijkbaar de oplossing is.Ergo de oproep lijkt mij niet onverstandig, zij het op de korte termijn pijnlijk.Dit biedt overigens geen soelaas voor alle inbraken die gericht zijn op sabotage, dan wel datadiefstal, maar dat is een ander punt.