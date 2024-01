Zweedse supermarktketen Coop opnieuw getroffen door ransomware

De Zweedse supermarktketen Coop is opnieuw slachtoffer van ransomware geworden, waardoor kassasystemen niet meer werkten en klanten alleen nog met contant geld konden betalen, zo meldt het Zweedse TV4. In 2021 werd Coop slachtoffer van de wereldwijde ransomware-aanval via de VSA-software van Kaseya. Ook door die aanval werkten de kassa's niet meer en moesten zo'n achthonderd winkels in Zweden gesloten worden gehouden.

De nieuwste aanval is beperkt tot zestig supermarkten in de provincie Värmland en is opgeëist door de criminelen achter de Cactus-ransomware, waar Microsoft vorige maand nog voor waarschuwde. Volgens de aanvallers is er meer dan 250 gigabyte aan data bij de aanval buitgemaakt, waaronder kopieën van rijbewijzen van medewerkers en andere interne documenten.

De supermarktketen bevestigt dat het om een ransomware-aanval gaat, maar is niet van plan om het gevraagde losgeld te betalen. Inmiddels is het weer mogelijk voor klanten om met betaalkaarten in de winkels te betalen. Hoe de systemen besmet konden worden is niet bekendgemaakt. Naast malafide advertenties zijn ook kwetsbaarheden in analyticsplatform Qlik Sense recentelijk gebruikt om de Cactus-ransomware te verspreiden.