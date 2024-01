Ministerie: ransomware-aanval kan vertrouwen in overheid aantasten

Privacyschending kan vertrouwen in de overheid aantasten...Hebben ze daar weleens aan gedacht? (Sleepwet, CSS)

Het vertrouwen is nog nooit zo laag geweest.

Na fiks te hebben ingeslagen met verhulde ME-ers op onschuldige protesterende gedragende burgers en dat op het nieuws propageren als stenengooiers tijdens de Coronatoestanden is schandalig evenals het Nederlandse volk in huis opsluiten, de overheid is als een rotte kies die het best is verwijderd, of die kies dat nou wil of niet, zorg alleen wel voor een goede vervanging, anders krijgen we praktijken zoals in Rusland na de "overname" van de Tsaren.