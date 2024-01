Advocatenkantoor dat datalekken afhandelt getroffen door datalek

Een Amerikaans advocatenkantoor dat organisaties en bedrijven bijstaat die slachtoffer van een datalek zijn geworden, is zelf door een datalek getroffen. Daarbij zijn de gegevens van 637.000 personen, die eerder al slachtoffer van een datalek waren geworden, in handen van aanvallers gekomen. Het datalek deed zich begin vorig jaar voor en werd destijds ook al bekendgemaakt, maar blijkt veel groter te zijn dan in eerste instantie werd gecommuniceerd.

Advocatenkantoor Orrick, Herrington & Sutcliffe stond in het verleden verschillende Amerikaanse zorgverleners bij waar de gegevens van miljoenen mensen werden gestolen. Daardoor beschikte het ook over gegevens van cliënten van deze zorgverleners die slachtoffer van het datalek waren geworden. Vorig jaar maart ontdekte het advocatenkantoor dat een aanvaller toegang tot een file share had gekregen met gegevens van deze slachtoffers, en en deze data ook is buitgemaakt.

In eerste instantie werd gemeld dat het om de gegevens van 152.000 personen ging, maar dat blijken er nu ruim 637.000 te zijn. De gestolen data bestaat onder andere uit naam, adresgegevens, e-mailadres, geboortedatum, social-securitynummer, rijbewijs- of paspoortnummer, rekeninginformatie, belastingidentificatienummer, medische diagnoses, medische behandelingen, zorgclaims, medisch dossiernummer en creditcardnummer. Vorige maand besloot het advocatenkantoor vier massaclaims die vanwege het datalek waren aangespannen te schikken.