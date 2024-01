Tien procent Nederlandse gemeenten biedt geen digitale dienstverlening aan

Tien procent van de Nederlandse gemeenten biedt als het om de burgerlijke stand gaat geen enkele vorm van digitale dienstverlening aan, zo meldt demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming (pdf). Deze gemeenten zeggen nog geen tijd te hebben gehad voor de implementatie, dat de organisatie er nog niet klaar voor is of dat de implementatiekosten niet opwegen tegen de lage aantallen aangiften/meldingen per jaar.

Gemeenten hebben al jaren de mogelijkheid, als ze dit willen, om inwoners digitale aangifte/melding te laten doen van geboorte, overlijden of voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap. Negentig procent van de gemeenten biedt één of meer vormen van digitale dienstverlening aan. Tien procent doet dit helemaal niet. De mogelijkheid tot digitale aangifte van overlijden is het vaakst (290) mogelijk bij gemeenten, gevolgd door de mogelijkheid van aangifte van geboorte (236) en de melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap (226).

Volgens Weerwind zijn gemeenten tevreden over de digitale dienstverlening en geven aan dat digitale aangifte leidt tot tijdsbesparing die kan worden ingezet voor andere werkzaamheden, zoals het signaleren van fraude of herstelwerk. Daarnaast staan gemeenten open om de elektronische dienstverlening uit te breiden naar andere onderdelen van de burgerlijke stand, zoals het elektronisch verstrekken van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand.

Daarnaast zien de gemeenten ook weinig problemen in de invoering van een digitale verklaring van de geslachtsnaamkeuze, mits beide ouders die bevestigen via hun persoonlijke DigiD. Zo begint de gemeente Rotterdam een pilot waarbij ouders via DigiD de achternaam van hun kind kunnen doorgeven. "Als de resultaten van deze pilot bekend zijn, kunnen die worden betrokken bij de besluitvorming over het al dan niet wettelijk verankeren van een bredere mogelijkheid tot digitale geslachtsnaamskeuze", aldus Weerwind.