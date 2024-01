StatCounter: marktaandeel Windows 10 afgelopen jaar onveranderd

Het marktaandeel van Windows 10 onder Windowscomputers is het afgelopen jaar nagenoeg onveranderd gebleven, zo stelt marktvorser StatCounter. Microsoft stopt eind 2025 de ondersteuning van het besturingssysteem en zal dan alleen nog tegen betaling beveiligingsupdates aanbieden, zowel voor eindgebruikers als organisaties.

Ondanks het nadere einde van de normale support, liet het marktaandeel van Windows 10 het afgelopen jaar weinig beweging zien, en ging van 67,9 procent begin 2023 naar 67,4 procent eind 2023. Windows 11 ging van 17 procent naar 26,5 procent. Die groei ging nagenoeg volledig ten koste van Windows 7, waarvan Microsoft de ondersteuning in januari 2020 stopte. Draaide Windows 7 begin 2023 nog op 11 procent van de Windowscomputers wereldwijd, dat was eind vorig jaar gedaald naar 3,3 procent.

Nederland

In Nederland ligt de situatie anders, aldus StatCounter. Draaide begin 2023 nog 69,5 procent van de Windowscomputers op Windows 10, dat is inmiddels naar 62,5 procent gedaald. Dat aandeel is helemaal naar Windows 11 gegaan, dat van 24,6 procent naar bijna 36 procent ging. Windows 7 was begin vorig jaar nog goed voor een aandeel van 3,3 procent, maar draait inmiddels op slechts één procent van Nederlandse Windowscomputers.

Microsoft biedt Windows 11 als een gratis upgrade aan voor Windows 10, maar niet alle computers beschikken over de minimale systeemeisen. Eind vorig jaar kwam Microsoft zelf met uitleg hoe Windows 11 is te installeren op computers die niet aan de minimale eisen voldoen, waarvoor onder andere een registersleutel moet worden aangepast.