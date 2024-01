Gelderse buurtwacht zet drone met warmtebeeldcamera in tijdens patrouilles

Een buurtwacht in het Gelderse Neder-Betuwe beschikt over een drone met warmtebeeldcamera die het tijdens patrouilles kan inzetten. "Dit werkt aanzienlijk beter dan zoeken met zaklampen. Maar we sturen hem altijd alleen in overleg met de politie de lucht in", zo laat één van de buurtwachten tegenover De Telegraaf weten. De drone kostte tienduizend euro, zo laat de buurtwacht weten.

"Hiermee kunnen we vanaf grote hoogte waarnemingen doen. Door de warmtebeeldcamera kan dit ook in schemer en nacht heel duidelijk beeld opleveren", aldus de buurtwacht op Facebook. De drone kon dankzij donaties van zowel bedrijven als particulieren worden aangeschaft. Met de drone wordt ook geoefend. Zo voerde de buurtwacht eind september een oefening uit waarbij er een vermissing werd gesimuleerd.

De Gelderse buurtwacht is sinds 2015 actief en onderdeel van een 'opkomend fenomeen', aldus de Politieacademie. Die stelde dat er in 2016 meer dan honderdtwintig buurtwachten waren. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) telde in 2020 meer dan 650 buurtwachten die op straat patrouilleren. "Politie en gemeenten waarderen het als bewoners zich als extra ogen en oren inzetten voor hun leefomgeving", zo laat het CCV tegenover De Telegraaf weten. Volgens het CCV zijn buurtwachten en appgroepen een 'nuttig verlengstuk voor politie en hulpdiensten'.