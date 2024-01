Beheerder BreachForums aangehouden voor overtreden VPN-verbod

Een Amerikaanse man die de beheerder van het cybercrimeforum BreachForums was en begin vorig jaar door de FBI werd aangehouden, is opnieuw door de Amerikaanse opsporingsdienst gearresteerd. Dit keer vanwege het gebruik van een VPN en een computer waarop geen monitoringsoftware draaide. BreachForums is een website waarop honderden gestolen databases met miljarden persoonsgegevens worden verhandeld. Het forum werd vorig jaar offline gehaald, maar is inmiddels via een ander domein weer online en wordt door een andere beheerder draaiende gehouden.

De vorig jaar aangehouden Amerikaan, die op BreachForums actief was met het alias 'Pompompurin', werd op borgtocht en met voorwaarden vrijgelaten. Die voorwaarden hielden onder andere in dat hij geen gebruik van een VPN-dienst mocht maken of computers waarop geen monitoringsoftware actief was. De FBI hield de man op 2 januari aan voor het overtreden van deze voorwaarden (pdf).

Daardoor zal de Amerikaan, die vorig jaar al schuld bekende (pdf) nu in het hechtenis blijven totdat hij moet voorkomen voor deze overtreding en wanneer de rechter op 19 januari uitspraak doet in de oorspronkelijk zaak over het beheer van BreachForums (pdf).