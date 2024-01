Criminelen stelen gegevens Limburgse jeugdzorginstelling Xonar

Criminelen hebben gegevens bij de Limburgse jeugdzorginstelling Xonar gestolen. De data werd buitgemaakt nadat de aanvallers toegang tot het netwerk van de organisatie hadden gekregen. Xonar biedt jeugd en opvoedhulp in Limburg aan kinderen en jongeren tot 23 jaar, vrouwenopvang en hulpverlening en transculturele hulp aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar.

In een melding op de eigen website laat Xonar weten dat criminelen toegang tot het netwerk hebben gekregen en vervolgens gegevens hebben buitgemaakt. Er wordt op dit moment onderzocht om wat voor soort gegevens het gaat. De aanvallers hadden toegang tot e-mail en bestandsmappen. Het is ook nog onbekend hoeveel cliënten zijn getroffen. "Wij hebben voor de zekerheid al onze cliënten geïnformeerd. Momenteel zijn nog geen gegevens openbaar gemaakt", aldus de verklaring van Xonar.

De jeugdzorginstelling zegt niet in te kunnen gaan op de tegenmaatregelen die het heeft genomen. "Wij houden in de gaten of informatie van deze hack naar buiten wordt gebracht." Het datalek is inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld en er is contact met de politie geweest. "Wij kunnen niet ingaan op wat de criminelen willen en wat wij daar precies op antwoorden", zo laat Xonar weten op de vraag of het losgeld gaat betalen.

Om wat voor soort aanval het gaat en hoe de aanvallers toegang tot het netwerk konden krijgen is niet bekendgemaakt. "Wij hebben de toegang meteen geblokkeerd en zijn nu de back-ups aan het checken. Daarnaast hebben wij de mogelijk getroffenen uit voorzorg geïnformeerd", voegt de zorginstelling verder toe.