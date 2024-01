Gekaapt X-account Amerikaanse beurswaakhond gebruikte geen 2FA

De Amerikaanse beurswaakhond SEC ontkent dat het gisteren de handel in Bitcoin ETF's heeft goedgekeurd, zoals het eigen X-account meldde. Volgens de Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een aanvaller het X-account gecompromitteerd en een ongeautoriseerd bericht geplaatst, aldus een verklaring op X. Daarin stelt de beurswaakhond dat het de handel in Bitcoin ETF's niet heeft goedgekeurd.

Door de malafide tweet ging de koers van bitcoin tijdelijk met duizend dollar omhoog. De Amerikaanse beurstoezichthouder onderzoekt of bitcoin straks ook als ETF op de Amerikaanse markt is te verhandelen. Hierdoor kunnen mensen in cryptovaluta investeren zonder dat ze zelf direct bitcoin op een cryptobeurs moeten aanschaffen. Naar verwachting zou de SEC gisteren of vandaag hier een beslissing over nemen. Toen het bericht van beurswaakhond gisteren verscheen ging de koers van de bitcoin omhoog. Niet veel later meldde de SEC dat het account was gekaapt.

X bevestigt dat het SEC-account was gecompromitteerd door een onbekende persoon die via een derde partij toegang kreeg tot een telefoonnummer dat aan het account was gekoppeld. Verder stelt de microbloggingdienst dat de beurstoezichthouder, op het moment dat het account werd gekaapt, geen tweefactorauthenticatie (2FA) had ingeschakeld. X roept alle gebruikers op om van 2FA gebruik te maken.