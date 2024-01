DigiD start proef waarbij helpdesk gebruikers via live chat helpt

DigiD is een proef gestart waarbij de helpdesk een half jaar lang ook via live chat bereikbaar is. "We hopen dat onze dienstverlening zo nog gebruiksvriendelijker en toegankelijker wordt voor mensen die DigiD gebruiken", zo laat DigiD-beheerder Logius weten. De helpdesk was al via X, telefoon en een contactformulier op de website bereikbaar. Er wordt nu gekeken of live chat een manier is om mensen effectief te helpen en of gebruikers dit fijn vinden.

"Live chat is een laagdrempelige manier om contact op te nemen met de helpdesk. Het gaat snel, is persoonlijk en heeft een informelere tone of voice dan onze traditionele kanalen zoals e-mail en telefonie", aldus Logius. De proef duurt zes maanden. Wanneer de pilot een succes is zal live chat permanent blijven. Op de contactpagina van DigiD staat de live chat-knop waarmee de helpdesk te bereiken is.