Mozilla lanceert volgende maand betaalde datalekdienst Mozilla Monitor

Mozilla lanceert volgende maand op 6 februari de vernieuwde en deels betaalde datalekdienst Mozilla Monitor, die nu nog bekendstaat als Firefox Monitor. Via de dienst, die gebruikmaakt van de database van datalekzoekmachine van Have I Been Pwned, kunnen gebruikers kijken of ze in een bekend datalek voorkomen. Gebruikers kunnen door het opgeven van hun e-mailadres controleren of ze slachtoffer van een datalek zijn.

Mozilla Monitor zal deze mogelijkheid nog steeds gratis bieden zoals nu het geval is met Firefox Monitor, maar zal ook advies geven wat gebruikers in een dergelijk geval kunnen doen, zo meldt Mozillavolger Soeren Hentzschel. In de Verenigde Staten komt ook een betaalde versie van de dienst beschikbaar, Mozilla Monitor Plus. Via de betaalde versie kunnen gebruikers hun persoonlijke gegevens uit meer dan 190 personenzoekmachines laten verwijderen. Hiervoor werkt Mozilla samen met het bedrijf Onerep, dat vooralsnog alleen in de VS actief is. Mozilla biedt inmiddels meerdere betaalde diensten om inkomsten te genereren, waaronder Mozilla VPN en Firefox Relay.