Belgisch tv-programma onderzocht wegens achterlaten usb-sticks in ziekenhuizen

Het Belgische Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar het televisieprogramma Factcheckers wegens het achterlaten van usb-sticks in ziekenhuizen en politiebureaus. Afgelopen weekend kwam het parket van Antwerpen met een waarschuwing voor verdachte usb-sticks die mogelijk deel uitmaken van een 'poging tot hacking'. Aanleiding voor de waarschuwing was het aantreffen van usb-sticks op meerdere openbare locaties.

"Het parket van Antwerpen wil via deze weg waarschuwen voor dergelijke sticks, gezien deze mogelijks deel uitmaken van een gekende werkwijze van hacking, waarbij hackers usb-sticks verspreiden op openbare plaatsen en via de sticks toegang proberen te krijgen tot uw netwerk om daar zoveel mogelijk gevoelige informatie te stelen of te versleutelen. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de verdachte sticks en benadrukt dat het om strafbare feiten gaat. Ook het verspreiden van usb-sticks met hackertools is een misdrijf."

Tevens werd geadviseerd om geen onbekende usb-sticks in een computer te steken. Organisaties die met onbekende usb-sticks te maken krijgen werd aangeraden dit te melden bij de politie. Nadat de usb-sticks bij verschillende politiezones waren teruggevonden, stuurde het Belgische Crisiscentrum een bericht uit naar alle lokale politiezones met de oproep om extra waakzaam te zijn.

De usb-sticks waarvoor het parket van Antwerpen en het Crisiscentrum waarschuwden bleken te zijn achtergelaten door het tv-programma Factcheckers van de Belgische omroep VRT. Het parket is niet te spreken over de actie. "We zijn blij dat er gesensibiliseerd wordt, maar niet op deze manier", zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts tegenover VRT NWS. "Dit is totaal onaanvaardbaar. De politie of het parket hadden vooraf ingelicht moeten worden. Daardoor had veel paniek vermeden kunnen worden."

Ziekenhuis

Het Universitair Ziekenhuis Leuven overwoog zelfs om het netwerk uit te schakelen, nadat op bewakingsbeelden was te zien dat iemand usb-sticks had achtergelaten. "Donderdagavond laat hebben medewerkers drie usb-sticks bij de bewaking binnengebracht. Daarop zijn de bewakingsbeelden geanalyseerd en zagen de bewakers dat er vier personen waren die zich verdacht gedroegen, usb-sticks neerlegden en elkaar leken te filmen", aldus hoofdarts Gert Van Assche.

Na het zien van de beelden werden verschillende protocollen in werking gesteld, waarbij het weinig had gescheeld of het ziekenhuis had het eigen netwerk uitgeschakeld. "Maar dat had wel ver kunnen gaan. Want bij zo'n lock-in moeten we overschakelen op het noodpatiëntendossier. Dat is een beperkt dossier en dat heeft veel impact op de zorg. Hier zijn veel middelen aan besteed, die we liever hadden gebruikt voor patiëntenzorg. Een kleine verwittiging had geholpen om dat niet in gang te zetten."

Het parket gaat nu onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd en in welke mate dit de verantwoordelijkheid van de programmamakers is. "Dit had perfect gekund als sensibilisering, maar wel op een andere manier." De VRT zegt dat het niet de bedoeling was om schade te veroorzaken. "We hadden echt gedacht dat het voor alle betrokkenen onmiddellijk duidelijk was dat dit een goedbedoelde sensibiliseringactie was."