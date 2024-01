Voormalige beheerder BreachForums veroordeeld tot 20 jaar voorwaardelijk

Een 21-jarige Amerikaan die de voormalige beheerder van BreachForums was is in de Verenigde Staten veroordeeld tot twintig jaar voorwaardelijk met voorwaarden, waarbij hij de eerste twee jaar in huisarrest zal doorbrengen (pdf). Daarnaast mag hij het eerste jaar van zijn 'supervised release' geen internet gebruiken. Supervised release is een voorwaardelijke vrijlating waarbij de Amerikaan onder toezicht staat en zich aan veertien speciale voorwaarden moet houden. De Amerikaanse openbaar aanklager had een gevangenisstraf van ruim vijftien jaar geëist.

BreachForums is een website waarop honderden gestolen databases met miljarden persoonsgegevens worden verhandeld. Het forum werd vorig jaar offline gehaald, maar is inmiddels via een ander domein weer online en wordt door een andere beheerder draaiende gehouden. De 21-jarige Amerikaan lanceerde het forum nadat de autoriteiten een ander forum, RaidForums, uit de lucht hadden gehaald. Met informatie van RaidForums wist de FBI de Amerikaan op te sporen.

De verdachte was aangeklaagd voor het samenzweren om 'access device fraud' te plegen en het bezit van kinderpornografie. De man bekende vorig jaar schuldig te zijn Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf zal de Amerikaan zijn slachtoffers ook nog een schadevergoeding moeten betalen, die op een later moment wordt bepaald. Daarnaast wordt hij in een register voor zedendelinquenten opgenomen.