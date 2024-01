Controles op gebruik van Verwijzingsportaal Bankgegevens niet uitgevoerd

Via het Verwijzingsportaal Bankgegevens kunnen overheidsdiensten, zoals de politie en de Belastingdienst, geautomatiseerd identificerende gegevens van bankklanten opvragen, maar de controles op bevragingen en autorisaties worden niet door alle diensten uitgevoerd, zo blijkt uit onderzoek. Via het portaal kunnen overheidsdiensten onder andere om de naam, het bankrekeningnummer en de status van de bankrekening vragen, die in bijna real-time beschikbaar zijn.

Het demissionaire kabinet wil dat overheidsdiensten via het portaal ook op geautomatiseerde wijze de saldo- en transactiegegevens van Nederlandse bankklanten kunnen opvragen. Daarnaast moeten banken bij het verstrekken van identificerende gegevens ook het e-mailadres, mobiele telefoonnummer en IMEI-nummer van hun klanten gaan doorgeven.

Uit onderzoek naar het gebruik van het portaal zijn verschillende tekortkomingen ontdekt. Het beheer van het portaal is ondergebracht bij de Justitiële Informatiedienst (Justid). De organisatie heeft echter te weinig zicht op de beveiligingsmaatregelen door IT-dienstverleners waarvan het diensten afneemt. Verder heeft de auditdienst geconstateerd dat de voorziening voor het detecteren van oneigenlijke toegang of oneigenlijk gebruik van het Verwijzingsportaal nog niet af is.

Ontbrekende controles

In het onderzoek naar het gebruik van het portaal bij de FIOD blijkt dat de periodieke controles van de bevragingen en de verstrekte autorisaties, zoals afgesproken in het gebruikersprotocol, nog niet zijn uitgevoerd. "Hoewel in het onderzoek niet is geconstateerd dat bevragingen niet conform de formele vereisten zijn gedaan, zijn deze periodieke controles van wezenlijk belang om een juist gebruik van het Verwijzingsportaal doorlopend te kunnen monitoren en tijdig te kunnen bijsturen als dat nodig is", laat demissionair minister Yesilgöz in een reactie op het onderzoek weten ( pdf ). "Op basis van het onderzoek en de toegezegde opvolging van de bevindingen ga ik ervan uit dat de FIOD de juiste maatregelen neemt om ook in de toekomst een rechtmatig gebruik van het Verwijzingsportaal te waarborgen. Dit zal in de periodieke controles en vervolgaudits getoetst worden", stelt de minister verder.

Politie

Het onderzoek laat zien dat de politie, met ongeveer 38.500 bevragingen, één van de grootste gebruikers van het systeem is. Vijftigduizend agenten met een opsporingsbevoegdheid kunnen het Verwijzingsportaal gebruiken. Uit het onderzoek over 2022 is gebleken dat 2500 medewerkers het Verwijzingsportaal minimaal eenmaal hebben geraadpleegd. "Door het grote aantal autorisaties bestaat het risico dat door onervarenheid met procedure en uitvoering bevragingen niet conform de wet worden uitgevoerd. Uit de deelwaarneming blijkt niet van grote onvolkomenheden, maar wel dat de dossiervorming bij sommige bevragingen niet compleet is", merkt Yesilgöz op. Net als bij de FIOD gaat de minister er ook bij de politie vanuit dat de juiste maatregelen worden genomen om ook in de toekomst een rechtmatig gebruik van het Verwijzingsportaal te waarborgen.

Saldo- en transactiegegevens

Zoals eerder gezegd wil het kabinet dat overheidsdiensten straks ook via het portaal saldo- en transactiegegevens kunnen opvragen. Yesilgöz vindt dat hiervoor het wel nodig is dat het gebruik van het portaal wordt gecontroleerd. "De twee bevindingen - bij zowel de FIOD als de politie - dat periodieke controles op bevragingen en autorisaties niet zijn uitgevoerd (en dat daar geen ernstige ongeregeldheden uit blijken) vind ik van zo’n wezenlijk belang voor het waarborgen van een rechtmatig gebruik van het Verwijzingsportaal dat ik de opvolging daarvan als voorwaarde stel voor het op termijn gebruik maken van de nieuwe functionaliteit van het Verwijzingsportaal voor het opvragen van saldo- en transactiegegevens."

De minister voegt toe dat alle op het Verwijzingsportaal aangesloten diensten, dus niet alleen de FIOD en de politie, alleen saldo- en transactiegegevens mogen opvragen als zij kunnen aantonen dat er halfjaarlijkse controles plaatsvinden op zowel bevragingen als autorisaties en tenminste twee keer op zowel bevragingen als autorisaties een controle hebben uitgevoerd.