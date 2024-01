VRT: ook gevoelige gegevens klanten afvalverwerker Limburg.net gestolen

Bij de ransomware-aanval op de Belgische afvalverwerker Limburg.net zijn ook gevoelige gegevens van klanten gestolen, zoals informatie over schuldaflossingen en erfenissen, zo meldt VRT NWS. In eerste instantie werd gemeld dat het om naam, adres en rijksregisternummer van 311.000 mensen ging.

"Het gaat over veel meer dan enkel rijksregisternummers", zegt Tim Verheyden van VRT NWS. "Maar het gaat over veel meer. Er zijn documenten gelekt van notarissen, die bijvoorbeeld gaan over erfenissen. Er zijn ook veel documenten van rechtbanken of over leeflonen. En mensen worden met naam en toenaam genoemd." De afvalverwerker zegt dat het vorige week bij de aankondiging hiervan niet op de hoogte was. "Limburg.net zal iedereen waarvan gevoelige en persoonlijke gegevens zijn gehackt transparant informeren op de manier zoals de wet voorschrijft."

Volgens de afvalverwerker hebben de aanvallers kunnen inbreken op een 'oude dataserver' en zijn daar allerlei documenten gekopieerd. "Op die servers stonden enkel openbare of zeer verouderde data. Uit het onderzoek blijkt dat de hackers niet in de kernsystemen zijn geraakt." Hoe de criminelen toegang tot de server konden krijgen is niet bekendgemaakt. Limburg.net is een organisatie die voor alle Limburgse gemeenten afval inzamelt en verwerkt.