ACM ziet aantal apparaten met eigen M2M-simkaart sterk stijgen

Het aantal apparaten in Nederland dat over een eigen simkaart beschikt voor het uitwisselen van informatie via internet is in het derde kwartaal van vorig jaar sterk gestegen met 800.000 aansluitingen naar 17,3 miljoen, zo meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de vandaag verschenen Telecommonitor.

Volgens de toezichthouder worden machine to machinetoepassingen (M2M) steeds belangrijker. Het gaat dan bijvoorbeeld om auto’s of om apparaten, zoals rookmelders, alarmsystemen en slimme energiemeters, die via een internetaansluiting informatie uitwisselen met de digitale systemen van beheerders van de apparaten. Hiervoor maken de apparaten gebruik van een simkaart met een 097-nummer. Data only simkaarten met een 06-nummer worden niet gezien als een M2M-simkaart.

Verder steeg het aantal verzonden sms-berichten in het derde kwartaal met 6,5 procent tot 583 miljoen, terwijl het aantal belminuten op mobiele netwerken met zevenhonderd miljoen belminuten daalde naar negen miljard. Het mobiele dataverbruik vertoonde daarentegen een aanzienlijke stijging: toestellen met 06- of 097-nummers verbruikten 558 miljoen gigabytes aan data, een toename van 44 miljoen gigabytes.