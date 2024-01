Kabinet geeft voorrang aan cybersecurity: sleuteltechnologie voor toekomst

Het kabinet heeft cybersecurity als één van de tien cruciale technologieën voor economie, maatschappij en veiligheid bestempeld en gaat hier de komende jaren voorrang aan geven. Volgens het kabinet zijn de tien sleuteltechnologieën nodig voor Nederlandse banen en inkomsten van de toekomst, het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en de nationale veiligheid.

"Door in die technologieën te investeren, versterken we het (toekomstig) verdienvermogen, pakken we ongewenste afhankelijkheden en maatschappelijke uitdagingen aan en is technologisch leiderschap haalbaar", zo stelt het ministerie van Economische Zaken. De tien sleuteltechnologieën staan benoemd in de Nationale Technologiestrategie (pdf). Voor elke technologie is een ambitie uitgewerkt, inclusief een doelstelling welke positie Nederland in 2035 moet hebben bereikt.

De technologieën betreffen optica en geïntegreerde fotonica, quantum, groene chemische productieprocessen, biotechnologie gericht op moleculen en cellen, beeldvormingstechnologie, (opto)mechatronica (industriële systemen/machines en apparaten), kunstmatige intelligentie (AI) en data, energiematerialen, halfgeleiders en als laatste cybersecurity. "In stakeholderconsultaties en interdepartementale afstemming kwam sterk naar voren dat het belangrijk is om cybersecuritytechnologie aan te merken als tiende prioritaire sleuteltechnologie", aldus de Technologiestrategie.

Die stelt dat het opnemen van cybersecurity als tiende sleuteltechnologie past bij het maatschappelijk, economisch en veiligheidsbelang dat wordt gegeven aan cybersecurity in de Agenda Digitale Open Strategische Autonomie en de Nederlandse Cybersecurity Strategie. De agenda voor cybersecurity wordt nog uitgewerkt en zal later worden toegevoegd aan het totaalpakket.

"We moeten keuzes maken, omdat we steeds vaker worden geconfronteerd met allerlei schaarstes op het gebied van energie, grondstoffen/halfproducten, personeel en ruimte", zegt demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken. "Met deze strategie en gerichte investeringen kunnen we dat ook in de toekomst blijven. Dat is van groot belang voor een leefbaar en veilig Nederland, maar ook omdat we eerst moeten verdienen om te kunnen verdelen."