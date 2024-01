Politie: samenwerking met Telegram verloopt erg moeizaam

De samenwerking tussen de Nederlandse politie en Telegram verloopt erg moeizaam, zo laat de politie weten in een reactie op berichtgeving van de NOS dat via de chatdienst op grote schaal in drugs wordt verhandeld. "Het is schrijnend dat drugs en andere criminele content op grote schaal via sociale media worden aangeboden. Op een platform als Telegram is dit echter lastig tegen te gaan omdat Telegram geplaatste content niet filtert", zegt Nan van de Coevering, teamleider van Team High Tech Crime.

"Ook de samenwerking met Telegram verloopt, mede door de internationale rechtshulp die nodig is, erg moeizaam. Maar waar het kan, worden deze zaken door ons opgepakt. Zo zijn we onzichtbaar aanwezig op bepaalde sociale mediaplatforms en zetten we voor onderzoeken heimelijke acties in", gaat Van de Coevering verder. Telegram laat tegenover de NOS weten dat het wel optreedt. "Sinds onze oprichting modereren we op schadelijke berichten, waaronder de verkoop van verdovende middelen", aldus een woordvoerder.

Tevens zegt Telegram te reageren op klachten van gebruikers en past het "proactieve monitoring" toe. De politie zegt daar niets van te merken. Vorig jaar wist politie verschillende Telegramkanalen over te nemen waarin illegaal vuurwerk werd aangeboden. "Dat je ons niet op Telegram ziet, wil dus niet zeggen dat we er niet zijn", aldus Van de Coevering.