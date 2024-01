Nederlanders voor miljoenen euro's opgelicht via dating- en beleggingsfraude

Nederlanders zijn vorig jaar voor miljoenen euro's opgelicht via dating- en beleggingsfraude, zo laat de Fraudehelpdesk vandaag weten. De totaal gerapporteerde fraudeschade bedroeg vorig jaar ruim 44 miljoen euro. Het grootste deel daarvan betreft dating-, voorschot- en beleggingsfraude. Bij beleggingsfraude worden mensen verleid om in te gaan op dubieuze investeringsvoorstellen. Zo'n duizend mensen maakten hier melding van bij de Fraudehelpdesk, waarvan er negenhonderd voor in totaal twintig miljoen euro waren opgelicht.

Het aantal meldingen, slachtoffers en schade door beleggingsfraude vorig jaar steeg ten opzichte van 2022. Toen waren er nog ruim zeshonderd slachtoffers met een schadebedrag van 14,7 miljoen euro. Ook de schade veroorzaakt door datingfraude nam vorig jaar toe. Zo'n vijfhonderd mensen deden melding bij de Fraudehelpdesk, waarvan de helft daadwerkelijk slachtoffer was geworden, met een totaal schadebedrag van meer dan 7,6 miljoen euro.

In 2022 werden slachtoffers van datingfraude nog voor 4,3 miljoen euro opgelicht. De stijging in 2023 wordt volgens de Fraudehelpdesk mede veroorzaakt door hoge schadebedragen van slachtoffers die door hun ‘date’ werden verleid tot het aangaan van nep-investeringen. Een andere groep slachtoffers die veel geld kwijtraakte is te vinden in de categorie voorschotfraude, met een bedrag van bijna 8,9 miljoen euro. Voorschotfraude is de overkoepelende term voor alle fraudevormen waarbij de gedupeerde een bedrag moet betalen om iets waardevols te ontvangen. De beloofde prestaties of goederen blijven uit.

Malafide sms-berichten

De meeste meldingen vorig jaar werden gedaan over frauduleuze sms-berichten. Het ging om bijna zestienduizend meldingen, een stijging van 260 procent ten opzichte van 2022. De meldingen betroffen vooral WhatsAppfraude: het bekende ‘appje’ van een familielid waarin oplichters om geld vragen, dat in 2023 vaak voorafgegaan werd door een sms met het verzoek zélf een WhatsAppbericht te sturen naar een bepaald nummer. Ook ontving de Fraudehelpdesk veel meldingen over phishing-sms'jes van een bank, en valse betaalverzoeken van zogenaamd de Belastingdienst en het CJIB. Ook afpersing via sms kwam regelmatig voor.