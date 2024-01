Ransomware-aanval afvalverwerker Limburg.net begon via RDP-server

De ransomwaregroep die de Belgische afvalverwerker Limburg.net aanviel en daarbij gegevens van meer dan driehonderdduizend mensen wist te stelen kwam binnen via een publieke RDP-server. Slachtoffers van het datalek krijgen geen nieuw Rijksregisternummer. Limburg.net gaat getroffen personen een brief met informatie sturen.

Limburg.net is een organisatie die voor alle gemeenten in de provincie Limburg afval inzamelt en verwerkt. De afvalverwerker werd in november slachtoffer van een aanval, waarbij naam, adres en rijksregisternummer van 311.000 mensen werden gestolen. De aanval werd op 13 december door Limburg.net opgemerkt, maar de aanvallers hadden al op 17 november toegang gekregen, zo meldt Het Belang van Limburg op basis van een ingezien beveiligingsrapport. Daarin staat dat de aanvallers via een publieke RDP-server binnenkwamen. In het verslag staat dat de aanvallers een poortscan hadden uitgevoerd. Een beveiligingsonderzoeker die voor de Belgische krant het rapport las stelt dat de inbraak ‘kinderspel' was.

Het Belang van Limburg noemt ook een andere expert die stelt dat hij de naam van een medewerker van Limburg.net op internet zag die 38 keer gekoppeld was aan een login met wachtwoord en gebruikersnaam. Van één van de logins waren het wachtwoord en de gebruikersnaam niet veranderd, waardoor zichtbaar was welke bestellingen hij bij een bedrijf voor Limburg.net had geplaatst.

Rijksregisternummer

Bij de aanval werd van 311.000 mensen het Rijksregisternummer gestolen, de Belgische tegenhanger van het Burgerservicenummer. "Aangezien het rijksregisternummer door heel wat instanties gebruikt wordt als identiteitscheck, bestaat de kans dat criminelen dat nummer gebruiken om zich als iemand anders voor te doen (identiteitsfraude). In principe is een rijksregisternummer alleen niet voldoende om verrichtingen of registraties te doen. Vaak vragen instanties een bevestiging via een eID of itsme of stellen ze extra controlevragen", zo stelt de afvalverwerker.

Slachtoffers van het datalek krijgen echter geen nieuw Rijksregisternummer, zo laat Limburg.net verder weten: "Het aanvragen van een nieuw Rijksregisternummer is wettelijk niet toegestaan. Het Rijksregister bevat, zoals in de media verschenen is, uw geslacht en meestal ook uw geboortedatum en wordt enkel aangepast indien de informatie die er in staat niet langer correct is, bijvoorbeeld omdat u van geslacht wijzigde, of wanneer er een foutief jaartal in de geboortedatum blijkt te staan. In alle andere gevallen is een wijziging van het Rijksregisternummer of een totaal nieuw Rijksregisternummer aanvragen dus geheel uitgesloten."