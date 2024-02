Huisartsenpraktijken laten AI-tool eerste triage van patiënten doen

Verschillende huisartsenpraktijken doen mee aan een pilot van zorgverzekeraar VGZ waarbij ze een AI-tool de eerste triage van patiënten laten doen om te bepalen of die alleen advies nodig hebben, voor een afspraak kunnen langskomen of direct de huisarts moeten bellen. Naar aanleiding van de eerste resultaten gaat VGZ het gebruik van de AI-tool ook voor andere huisartsen vergoeden.

"De software helpt bij de intake van patiënten met een zorgvraag. De intake kost de assistent minder tijd dan de gewoonlijke telefonische intake. De assistent krijgt tijd om taken van de huisarts over te nemen. Zo kunnen assistent en huisarts de taken beter verdelen. En houdt de huisarts meer tijd over voor de patiënt in de spreekkamer", aldus VGZ bij de aankondiging van de pilot.

De AI-tool in kwestie heet 'Klinik Access' en wordt door de makers omschreven als een 'AI-gestuurde online triage oplossing'. "Klinik's AI-gestuurde online triage en patientflow management software beoordeelt (medische) vragen van patiënten en zorgt dat deze vragen bij de juiste zorgverlener terecht komen. Door de capaciteit van alle zorgverleners te benutten, neemt de druk op huisartsen af en krijgen patiënten sneller de juiste zorg", zo laat de website van het bedrijf weten.

Volgens huisarts Peer van Rooij van Huisartsenpraktijk In de Leonardus in 's-Hertogenbosch is het voordeel van de AI-tool dat mensen die bellen minder lang hoeven te wachten. "We hadden voorheen dat patiënten soms wel een half uur in de wacht stonden. Nu stellen ze hun vragen online. Het scheelt zo’n twintig procent aan telefoontjes." De huisartsenpraktijk heeft hierdoor op piekmomenten minder assistentes nodig. "Het werk is beter planbaar." Alle patiënten die via de tool contact opnemen met de praktijk, krijgen antwoord van de doktersassistente, zo meldt De Telegraaf vandaag

De praktijk van Van Rooij is één van de zestien huisartsenpraktijken die meedoet aan de twee jaar durende pilot van VGZ. De resultaten van de pilot zijn volgens de zorgverzekeraar ’dusdanig positief’ dat het de vergoeding voor de AI-triagesoftware nu ook beschikbaar stelt voor andere huisartsen die ermee aan de slag willen. "De huisartsen krijgen gedurende twee jaar een vergoeding voor de aanschaf en implementatie van het softwarepakket", vertelt Max Andriessen, innovatiemanager bij VGZ.

Huisarts Van Rooij denkt dat AI een steeds grotere rol gaat spelen in de huisartsenpraktijk. "Er zal wel altijd een arts bij betrokken moeten blijven”, verwacht hij. "Het gesprek tussen patiënt en arts is heel belangrijk Er zit altijd een heleboel ruis rondom het werkelijke probleem. Als huisarts heb je de taak om daar doorheen te kijken en te zien wat er werkelijk aan de hand is. De intonatie waarop iemand iets zegt is bijvoorbeeld heel erg van belang. En die nuance kan een computer niet maken."