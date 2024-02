Chinese overheid ontkent malware-aanval op FortiGate-apparaten Defensie

De Chinese overheid ontkent dat het verantwoordelijk is voor de malware die vorig jaar op FortiGate-apparaten van Defensie werd aangetroffen, zo laat de Chinese ambassade in Den Haag weten. In een verklaring stelt de ambassade dat China in overeenstemming met de wet tegen cyberaanvallen in elke vorm is en die ook aanpakt. "We zullen niet toestaan dat enig land of individu Chinese infrastructuur gebruikt om zich met dergelijke illegale activiteiten bezig te houden."

Verder stelt de ambassade dat cybersecurity een gemeenschappelijke uitdaging van alle landen is en China zich verzet tegen ongegronde beschuldigingen en malafide speculaties. "We zetten ons in via dialoog en samenwerking voor gemeenschappelijk cybersecurity." De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) meldde gisteren dat het vorig jaar malware op een aantal FortiGate-apparaten van Defensie had aangetroffen. Volgens de autoriteiten is er sprake van geavanceerde Chinese malware gebruikt voor spionagedoeleinden.