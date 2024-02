Minister: door MIVD aangetroffen malware was nog niet bekend bij partners

De malware die de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) vorig jaar op FortiGate-apparaten van Defensie aantrof was nog niet bij partners bekend, zo heeft demissionair minister Ollongren van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer laten weten (pdf). Volgens de bewindsvrouw is het bestaan van de malware nu pas bekendgemaakt, omdat er 'grondig en zorgvuldig' onderzoek nodig was om uit te zoeken van wie de malware afkomstig is.

"Dit is de eerste keer dat de MIVD een technisch rapport over de werkwijze van Chinese hackers openbaar maakt. Zo draagt Defensie bij aan het verhogen van cyberweerbaarheid", aldus Ollongren. Ze laat weten dat China’s cybercapaciteiten significant zijn. "De MIVD wijst er in de jaarverslagen op dat Nederland doorlopend wordt geconfronteerd met digitale aanvallen, uitgevoerd door landen met een offensief cyberprogramma, waaronder China, Rusland, Noord-Korea en Iran."

Wat betreft de aangetroffen malware heeft de MIVD samen met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) kenmerken ervan met relevante nationale en internationale partners in het cybersecuritydomein gedeeld. "Tot dan toe waren de kenmerken van de malware nog niet bekend bij partners", laat Ollongren weten. De MIVD vraagt organisaties die de malware op hun apparatuur aantreffen om zich te melden bij het NCSC. "Zo kan de Chinese spionagecampagne worden tegengegaan", besluit de minister.